Шпажист из Подмосковья взял серебро на этапе Кубка мира в Египте
Представитель Подмосковья Аркадий Кардава завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди кадетов. Соревнования в личнем зачете прошли 29 января в Каире, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Воспитанник звенигородского «Училища олимпийского резерва №2» успешно преодолел групповой этап, одержав победу в шетырех боях из шести. В рамках тура прямого выбывания Кардава продемонстрировал уверенное фехтование, последовательно обыграв представителя Гонконга Ли Тинь Шина (15:13), лидера группового зачета из Китая Цзоу Цэньсюаня (15:12) и египтянина Юссефа Махруса (15:10). Эти победы гарантировали подмосковному шпажисту место в призовой тройке.
В полуфинальном поединке Кардава оказался сильнее Энтони Хо Шин Фуна из Гонконга (15:13), однако в финале уступил греческому спортсмену Фотису Миносу со счетом 12:15, заняв вторую ступень пьедестала.
