Шпажист из Подмосковья взял серебро на этапе Кубка мира в Египте

02 февраля 2026, 13:27

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Подмосковья Аркадий Кардава завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди кадетов. Соревнования в личнем зачете прошли 29 января в Каире, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.