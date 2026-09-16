Подмосковный спортсмен перестал двигаться из-за сверхнагрузок и биодобавок

16 сентября 2026, 10:30

оригинал К. Рязанцева (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Врачи Домодедовской больницы предотвратили критические осложнения у молодого спортсмена с большим дефицитом калия. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмное отделение поступил 38-летний пациент, который внезапно потерял способность двигаться – у него отказали ноги и руки. По словам мужчины, во время спуска со второго этажа частного дома он не смог контролировать движения и упал.



Пациента осмотрели дежурные кардиолог, невролог и травматолог. Они выявили у него критически низкий уровень калия. Мужчине восполнили его дефицит и провели инфузионную терапию.

«Гипокалиемия может привести к серьёзным нарушениям работы жизненно важных органов – от мышечной слабости до остановки сердца. Именно поэтому экстренная госпитализация и своевременное восполнение электролитов под контролем ЭКГ и других показателей критически важны для спасения пациента», – отметила, заведующая анестезиолого-реанимационным отделением больницы Ксения Рязанцева.