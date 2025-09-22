В Клину юношу задержали за кражу продуктов из магазина и денег у соседей

22 сентября 2025, 09:00

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 19-летнего ранее судимого жителя деревни Новощапово городского округа Клин по подозрению в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, в магазине на улице Карла Маркса в Клину юноша сложил в корзину продукты питания, алкоголь и шампунь и ушёл, не заплатив. Личность недобросовестного покупателя установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Юношу задержали по месту жительства.





«В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный причастен к краже 25 тысяч рублей и мобильного телефона у двух своих соседей. Он заходил к ним через незапертые двери и забирал имущество прямо из комодов», — говорится в сообщении.