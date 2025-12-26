Ромащенко: у «Динамо» состав для борьбы за медали

26 декабря 2025, 12:37

Фото: iStock/Dziurek

Бывший полузащитник «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением о текущем сезоне команды в Российской Премьер-Лиге и перспективах на весну. По его словам, состав «бело-голубых» достаточно сильный для борьбы за медали, и тренеру Гусеву есть с кем работать.





Ромащенко в беседе с Metaratings.ru отметил, что проблемы команды связаны скорее с психологией, чем с уровнем игроков. При этом он добавил, что сезон ещё можно спасти, если использовать перерыв и подготовку к оставшимся матчам.





«Команда находится в неудовлетворительном состоянии. Ей не хватает уверенности в себе», — подчеркнул экс-футболист.