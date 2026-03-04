Подмосковный стрелок Антон Аристархов стал двукратным чемпионом Европы

04 марта 2026, 15:09

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Подмосковья Антон Аристархов завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Ереване, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.