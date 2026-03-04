Подмосковный стрелок Антон Аристархов стал двукратным чемпионом Европы
Спортсмен из Подмосковья Антон Аристархов завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Ереване, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представитель Областного центра олимпийских видов спорта и ногинской СШОР по летним видам спорта одержал победу в упражнении «соло, пневматический пистолет, 10 метров». Вторым финишировал спортсмен из Германии, третьим — представитель Чехии.
Ранее на этом же турнире Аристархов уже становился первым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В прошлом году он также побеждал в аналогичной дисциплине на чемпионате Европы, а до этого трижды выигрывал юниорские первенства континента. В его активе — бронза чемпионата мира в стрельбе с 50 метров.
Турнир в Ереване собрал 350 участников из 40 стран и продлится до 4 марта.
