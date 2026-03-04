В Сергиевом Посаде мужчина ночью проник в закрытый торговый центр и лёг там спать
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в торговый центр в Сергиевом Посаде, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого ТЦ на Новоугличском шоссе.
«Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что в помещении прямо на полу спит мужчина. Оказалось, что он выдавил стеклопакет на входной двери, вошёл внутрь, побродил по торговому залу, а потом устроился на ночёвку», — говорится в сообщении.Правонарушителя задержали. Он был сильно пьян и не смог объяснить причину своего поступка. Оказалось, что это 62-летний местный житель. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
