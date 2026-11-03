Подмосковный стрелок Антон Аристархов впервые стал чемпионом мира
Антон Аристархов из Подмосковья завоевал золотую медаль чемпионата мира по стрельбе в столице Катара Дохе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсмен показал лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, набрав 561 очко.
«Борьба за награды оказалась напряжённой. Серебряный призёр из Индии завершил выступление с 559 очками, а бронзовый призёр из Румынии набрал 558 очков. Поздравляем спортсмена и его тренерский штаб с высоким достижением», – сказали в министерстве.Там отметили, что эта победа стала для Аристархова первой в карьере на чемпионатах мира.