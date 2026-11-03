Можайские ветераны приняли участие в федеральном форуме «Абилимпикс 2026»
Делегация ветеранов Можайского муниципального округа приняла участие в креативном диалоге «Неограниченные возможности» в рамках форума «Абилимпикс 2026». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Делегацию возглавляла социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Галина Аксёнова.
«Для участников подготовили сюрприз: педагоги, родители и дети Можайского округа передали угощение членам Ассоциации ветеранов СВО. Воспользовавшись возможностью, ветераны Виталий Вяхирев и Максим Грабовский пообщались с замминистра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой и передали ей угощения с Можайской земли в благодарность от жителей», – рассказали в пресс-службе.Цивилёва поблагодарила ветеранов за подарок и тепло отозвалась об участии можайских бойцов в таких встречах. Она отметила, что они помогают адаптироваться и возвращаться к обычной жизни.
Участниками мероприятия стали Герой России Максим Бахарев, паралимпиец Ирек Зарипов, фигуристка Ирина Слуцкая и другие.
Обсуждали, как найти в себе силы двигаться вперёд и что помогает не сдаваться. Выступавшие подчёркивали, что все ограничения – только в голове у человека. Пока он сам не создаст прочную основу, ему не на что будет опираться в жизни.