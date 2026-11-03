В Подольске открылся фестиваль искусств «Агафонниковские вечера»
XXXIII фестиваль искусств «Агафонниковские вечера» проходит в Подольске. Первый концерт состоялся 1 ноября в Концертом зале администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вечер посвятили 90-летию народного артиста России, композитора, профессора Московской консерватории и Почётного гражданина Подольска Владислава Агафонникова.
Фестиваль «Агафонниковские вечера» проводится в Подольске с 1993 года. В этом ноябре жителей и гостей города ждут ещё два события из его программы: 13 числа в доме культуры «Октябрь» состоится творческий вечер солиста Подольской филармонии Николая Агафонова, а 29 числа в Концертном зале администрации организуют концерт, посвящённый творчеству Александра Зацепина.«Перед зрителями выступили Академический хор и оркестр Подольской филармонии, а также солисты Магдалина Ганаба, Павел Быков, Александр Широков и Даниил Малых», — говорится в сообщении.