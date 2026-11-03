Расширение участка Новорязанского шоссе в Луховицах завершат в 2028 году

03 ноября 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Семикилометровый участок Новорязанского шоссе на территории округа Луховицы расширяют с двух до четырёх полос. Завершить модернизацию планируют до конца 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





Новорязанское шоссе является частью федеральной трассы М-5 «Урал». Работы проводят с 138-го по 145-й километр.





«Сейчас там обустраивают временные уширения, чтобы транзитный транспорт мог беспрепятственно проезжать, пока проводится устройство земляного полотна и дорожной одежды. Параллельно ведется перенос коммуникаций. Дорожникам предстоит заменить три водопропускных трубы для обеспечения эффективной системы водоотвода», — говорится в сообщении.