Самбистка из Можайска Карина Черевань стала двукратной чемпионкой мира

07 ноября 2025, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийской федерации самбо

Подмосковная спортсменка Карина Черевань стала двукратной чемпионкой мира по самбо. Об этом сообщил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.





По его словам, она не оставила шансов соперницам на чемпионате мира в столице Киргизии Бишкеке, где выступала в весовой категории до 65 кг.



«Это результат труда, силы воли и мастерства, которые Карина оттачивала в спортивной школе олимпийского резерва по самбо под руководством тренеров Валерия Нагулина и Алексея Павлова», – написал Мордвинцев в своём Telegram-канале.