Раменские спортсмены с инвалидностью взяли медали турнира по настольному теннису

07 ноября 2025, 19:16

Фото: комитет по спорту Раменского м. о.

Спортсмены отделения адаптивных видов спорта спортшколы «Раменское» завоевали медали Открытого Всероссийского турнира ВОИ по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.