Раменские спортсмены с инвалидностью взяли медали турнира по настольному теннису
Спортсмены отделения адаптивных видов спорта спортшколы «Раменское» завоевали медали Открытого Всероссийского турнира ВОИ по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Николай Мартынов взял золотую медаль в личном первенстве. Помимо этого, он завоевал серебряные награды в командных соревнованиях и в турнире пар.
Мария Евграфова заняла второе место в индивидуальном зачёте и в командном турнире. Владимир Иванов занял пятое место, а Денис Зайцев стал в командном зачёте шестым.
Соревнования памяти Александра Невского проходили в Великом Новгороде. В них участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал представителей разных регионов России.
Читайте также: