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Подмосковный стрелок Аристархов завоевал награду Кубка мира по стрельбе

Антон Аристархов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Антон Аристархов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Антон Аристархов на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Антон Аристархов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров». Золото представитель Московской области уступил стрелку из Китая, а бронзовую медаль выиграл спортсмен из Швейцарии», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что в начале марта Антон Аристархов победил на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в дисциплине «соло».

Кубок мира по пулевой стрельбе проводится в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 1 по 11 апреля.

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#стрельба
#медаль
#кубок мира
Воробьёв поздравил с пятилетием региональное движение «Волонтёры Подмосковья»
04 апреля 2025, 17:41

Фото: t.me/vorobiev_live

С апреля 2022 года участники движения «Волонтёры Подмосковья» помогли отправить более 8 тыс. тонн грузов в рамках проекта «Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что региональному движению исполнилось пять лет.
Фото: t.me/vorobiev_live

«Сейчас особенно важна поддержка участников спецоперации и их семей. С апреля 2022 года наши волонтёры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело». Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь и передают бойцам. Сейчас у нас 86 пунктов сбора, отправлено более 8 тыс. тонн груза. Ребята работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Уже отработано порядка 22 тыс. запросов», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: t.me/vorobiev_live

Он напомнил, что история движения началась во время пандемии коронавируса. Более 14,8 тыс. волонтёров доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.

Фото: t.me/vorobiev_live

«У стихийного мемориала после трагедии в «Крокус Сити Холле» круглосуточно дежурили более 300 волонтёров. Они же помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. В Анапе ребята ликвидировали последствия аварии на побережье Чёрного моря. Более 80 человек очищали берега и прилегающую территорию от нефтепродуктов», – добавил губернатор.
Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв поблагодарил каждого из подмосковных волонтёров за труд, готовность прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.

Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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В Московской области стартовала федеральная противопожарная кампания
04 апреля 2025, 17:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В России запустили информационную противопожарную кампанию «Останови огонь!», которая продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках кампании будут проводить мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности, сохранение лесов.
«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных для региона. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах уже ликвидировали 12 пожаров. Надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа», – сказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, минимизировать число природных пожаров позволит соблюдение простейших правил. Одна из целей кампании – привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к лесам.

В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия. Они направлены на формирование ответственного отношения к природе.

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#информация
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Жительница Лотошина перевела мошенникам 1,5 млн рублей для «защиты от списания»
04 апреля 2025, 16:56

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Мошенники выманили у 54-летней жительницы Лотошина более полутора миллионов рублей под предлогом защиты средств от незаконного списания, полицейские задержали участницу аферы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жительнице Лотошино позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и рассказал, что со счёта женщины кто-то нелегально переводит деньги. Для того, чтобы «защитить» средства, он сказал обналичить их и перевести на некий «резервный счёт». Женщина поверила звонившему и перевела деньги на счёт, который ей продиктовали. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина подала заявление в полицию. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемую в выполнении функции дроппера в преступной схеме — человека, на чей счёт поступают деньги жертвы, откуда их обналичивают и передают остальным преступникам. Дроппером оказалась 30-летняя жительница Казани.

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#мошенничество
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#московская область
#подмосковье
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Жителя Королёва оштрафовали на 4 млн рублей за незадекларированную яхту
04 апреля 2025, 16:51

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали штраф на 4,5 млн рублей с гражданина, не задекларировавшего парусную яхту. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Прецедент произошёл в Королёве. Гражданин решил избавиться от бумажной волокиты и не задекларировал своё судно. Однако это решение обернулось для него финансовым шоком. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, и сумма штрафа превысила 4 млн рублей. К этой сумме добавили исполнительский сбор более чем на 280 тыс. рублей и арестовали недвижимость должника», – сказали в ведомстве.
В результате с жителя Подмосковья удалось взыскать всю сумму штрафа.

В ведомстве призвали граждан соблюдайте закон, чтобы увлечения не обернулись серьёзными последствиями.

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В Подмосковье зарегистрировали более 11 тыс. домашних животных с начала марта
04 апреля 2025, 16:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С марта в Подмосковье вступили в силу изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных. Теперь владельцы незарегистрированных собак несут административную ответственность, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Согласно новым требованиям, щенков необходимо поставить на учёт в течение 14 дней после достижения ими трёхмесячного возраста. Взрослых собак регистрируют, если ранее это не было сделано. Регистрация кошек и других домашних питомцев остаётся добровольной.

При подаче заявления через портал госуслуг Московской области выписка о регистрации направляется в личный кабинет. Если заявление оформлялось в ветеринарной клинике, документ отправляют по указанному адресу электронной почты.
«Видим большой отклик от владельцев – с начала весны к нам обратились хозяева более 11,8 тысяч домашних питомцев. Преимущественно, на процедуру приводят собак – зарегистрировали свыше 11,7 тысяч и еще около 80 кошек. Ветеринарный врач проводит общий осмотр питомца, вносит данные о нем в единый региональный Реестр, также указывает информацию о владельце и его контакты», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Как пояснили в Минсельхозе региона, регистрация облегчает поиск животного в случае его потери — каждому питомцу присваивается уникальный номер с данными владельца. Также она позволяет официально подтвердить право собственности.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Процедура бесплатна и проводится в государственных ветучреждениях или мобильных ветеринарных пунктах, дежурящих по области до осени. Расписание и адреса их работы опубликованы на сайте ведомства.

Для регистрации животное должно быть чипировано. Если микрочипа нет, его установка оплачивается отдельно — по доступной цене. Если чип уже установлен, повторное введение не требуется. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг.

За несвоевременную регистрацию предусмотрен штраф по статье 8.52 КоАП РФ — от 1500 до 3000 рублей. Государственные инспекторы Минсельхоза будут проводить проверки в парках и общественных местах с помощью сканеров для считывания чипов. При первом нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном — штраф.

Закон об обязательной регистрации домашних животных действует с сентября 2023 года, однако до недавнего времени носил рекомендательный характер. С начала его действия в регионе было зарегистрировано более 28,2 тысячи питомцев.

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