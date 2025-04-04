Подмосковный стрелок Аристархов завоевал награду Кубка мира по стрельбе

Антон Аристархов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Антон Аристархов на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Антон Аристархов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров». Золото представитель Московской области уступил стрелку из Китая, а бронзовую медаль выиграл спортсмен из Швейцарии», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что в начале марта Антон Аристархов победил на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в дисциплине «соло».
Кубок мира по пулевой стрельбе проводится в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 1 по 11 апреля.
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