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Шатурский лицеист выиграл региональный этап олимпиады школьников по физкультуре

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Десятиклассник шатурского лицея Артём Щетинин выиграл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Вместе с другими ребятами он преодолел школьный и окружной этапы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Подготовка к областному этапу шла с начала учебного года. Она предусматривали тренировки по гимнастике, спортивным играм, кроссу, а также теоретическую часть.
«За сутки до соревнований мы узнали, что отменили гимнастику, на которую делали основной упор. Вместо неё основной частью программы стали игры. Вместо километра мы бежали кросс на 2000 м», – рассказал Артём.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В итоге всего нескольких очков молодому человеку не хватило для выхода на российский этап. Однако он не отчаивается и готовится сделать следующую попытку в следующем учебном году.

Лицеист уже 10 лет занимается различными видами спорта.

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Воробьёв поздравил с пятилетием региональное движение «Волонтёры Подмосковья»
04 апреля 2025, 17:41

Фото: t.me/vorobiev_live

С апреля 2022 года участники движения «Волонтёры Подмосковья» помогли отправить более 8 тыс. тонн грузов в рамках проекта «Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что региональному движению исполнилось пять лет.
Фото: t.me/vorobiev_live

«Сейчас особенно важна поддержка участников спецоперации и их семей. С апреля 2022 года наши волонтёры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело». Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь и передают бойцам. Сейчас у нас 86 пунктов сбора, отправлено более 8 тыс. тонн груза. Ребята работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Уже отработано порядка 22 тыс. запросов», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: t.me/vorobiev_live

Он напомнил, что история движения началась во время пандемии коронавируса. Более 14,8 тыс. волонтёров доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.

Фото: t.me/vorobiev_live

«У стихийного мемориала после трагедии в «Крокус Сити Холле» круглосуточно дежурили более 300 волонтёров. Они же помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. В Анапе ребята ликвидировали последствия аварии на побережье Чёрного моря. Более 80 человек очищали берега и прилегающую территорию от нефтепродуктов», – добавил губернатор.
Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв поблагодарил каждого из подмосковных волонтёров за труд, готовность прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.

Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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Подмосковный стрелок Аристархов завоевал награду Кубка мира по стрельбе
04 апреля 2025, 17:32

Антон Аристархов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Антон Аристархов на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Антон Аристархов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров». Золото представитель Московской области уступил стрелку из Китая, а бронзовую медаль выиграл спортсмен из Швейцарии», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что в начале марта Антон Аристархов победил на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в дисциплине «соло».

Кубок мира по пулевой стрельбе проводится в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 1 по 11 апреля.

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В Московской области стартовала федеральная противопожарная кампания
04 апреля 2025, 17:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В России запустили информационную противопожарную кампанию «Останови огонь!», которая продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках кампании будут проводить мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности, сохранение лесов.
«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных для региона. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах уже ликвидировали 12 пожаров. Надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа», – сказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, минимизировать число природных пожаров позволит соблюдение простейших правил. Одна из целей кампании – привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к лесам.

В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия. Они направлены на формирование ответственного отношения к природе.

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#информация
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Жительница Лотошина перевела мошенникам 1,5 млн рублей для «защиты от списания»
04 апреля 2025, 16:56

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Мошенники выманили у 54-летней жительницы Лотошина более полутора миллионов рублей под предлогом защиты средств от незаконного списания, полицейские задержали участницу аферы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жительнице Лотошино позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и рассказал, что со счёта женщины кто-то нелегально переводит деньги. Для того, чтобы «защитить» средства, он сказал обналичить их и перевести на некий «резервный счёт». Женщина поверила звонившему и перевела деньги на счёт, который ей продиктовали. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина подала заявление в полицию. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемую в выполнении функции дроппера в преступной схеме — человека, на чей счёт поступают деньги жертвы, откуда их обналичивают и передают остальным преступникам. Дроппером оказалась 30-летняя жительница Казани.

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#московская область
#подмосковье
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Жителя Королёва оштрафовали на 4 млн рублей за незадекларированную яхту
04 апреля 2025, 16:51

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали штраф на 4,5 млн рублей с гражданина, не задекларировавшего парусную яхту. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Прецедент произошёл в Королёве. Гражданин решил избавиться от бумажной волокиты и не задекларировал своё судно. Однако это решение обернулось для него финансовым шоком. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, и сумма штрафа превысила 4 млн рублей. К этой сумме добавили исполнительский сбор более чем на 280 тыс. рублей и арестовали недвижимость должника», – сказали в ведомстве.
В результате с жителя Подмосковья удалось взыскать всю сумму штрафа.

В ведомстве призвали граждан соблюдайте закон, чтобы увлечения не обернулись серьёзными последствиями.

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