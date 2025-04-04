Шатурский лицеист выиграл региональный этап олимпиады школьников по физкультуре

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Десятиклассник шатурского лицея Артём Щетинин выиграл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Вместе с другими ребятами он преодолел школьный и окружной этапы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Подготовка к областному этапу шла с начала учебного года. Она предусматривали тренировки по гимнастике, спортивным играм, кроссу, а также теоретическую часть.
В итоге всего нескольких очков молодому человеку не хватило для выхода на российский этап. Однако он не отчаивается и готовится сделать следующую попытку в следующем учебном году.
Лицеист уже 10 лет занимается различными видами спорта.
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«За сутки до соревнований мы узнали, что отменили гимнастику, на которую делали основной упор. Вместо неё основной частью программы стали игры. Вместо километра мы бежали кросс на 2000 м», – рассказал Артём.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В итоге всего нескольких очков молодому человеку не хватило для выхода на российский этап. Однако он не отчаивается и готовится сделать следующую попытку в следующем учебном году.
Лицеист уже 10 лет занимается различными видами спорта.
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Лора Луганская