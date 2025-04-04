Актриса Кожевникова назвала Овечкина величайшим хоккеистом современности

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — величайший хоккеист современности, за которым следит весь мир, ожидая, когда он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Об этом заявила российская актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова. По ее словам, Овечкин обязательно войдет в историю.
«Мы сейчас очень разобщены, очень много непонимания между странами, поэтому спорт, а особенно Овечкин, мне кажется, — это, наоборот, какие-то такие точки соприкосновения, где мы можем найти общее, отчего могут быть и какие-то политические какие-то разговоры. Наверное, все знают, что [президент США Дональд] Трамп восхищается Овечкиным, так же как и наш президент, а с нашим президентом Саша очень дружен и возглавлял его команду», — поделилась актриса в беседе с «Известиями».Тем временем в Госдуме назвали смешным предложение вручить Овечкину российскую госнаграду за побитый рекорд Гретцки. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Свищев отметил, что такие награды вручают за успехи в российском спорте, а не американском. Он добавил, что при этом нужно гордиться и восхищаться успехами капитана «Вашингтон Кэпиталз».
«Другой вопрос, что он действительно многое делает для продвижения и развития хоккея — не только НХЛ, но и мирового хоккея. Так что есть много путей, как мы можем его благодарить и чествовать. Это еще будет отдельно обсуждаться», — считает парламентарий.Читайте также:
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