Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по классическому жиму

09 апреля 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская команда Московской области по пауэрлифтингу впервые в истории победила на чемпионате России в дисциплине «жим классический». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Подмосковные атлетки завоевали семь медалей — золотую, три серебряные и три бронзовые.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ульяна Суслова, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, с результатом 112,5 кг. Она же взяла серебро в дисциплине «жим», — говорится в сообщении.