Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по классическому жиму
Женская команда Московской области по пауэрлифтингу впервые в истории победила на чемпионате России в дисциплине «жим классический». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Подмосковные атлетки завоевали семь медалей — золотую, три серебряные и три бронзовые.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ульяна Суслова, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, с результатом 112,5 кг. Она же взяла серебро в дисциплине «жим», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряные и бронзовые награды получили Елена Луценко, Дарья Валиахметова, Ксения Петрякова и Елизавета Никитина.
Второе место командного зачёта досталось сборной Калужской области, а третье — спортсменкам из Татарстана.