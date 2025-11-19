В Серпухове обновляют здание дошкольного отделения СОШ №16 «Ласточка»
В Серпухове продолжают капремонт детского сада «Ласточка» на улице Космонавтов, 18. Подрядчик завершает демонтажные и кровельные работы, возводит внутренние перегородки, монтирует инженерные сети, сообщили в подмосковном Минстрое.
Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Здание площадью 2943,2 м² полностью обновят:
- заменят оконные блоки;
- возведут межкомнатные перегородки;
- установят вентиляционные короба;
- утеплят и покрасят стены;
- уложат полы;
- поставят новые двери и освещение.
Открытие обновлённого детского сада планируют в 2026 году.