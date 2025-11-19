Достижения.рф

В Серпухове обновляют здание дошкольного отделения СОШ №16 «Ласточка»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Серпухове продолжают капремонт детского сада «Ласточка» на улице Космонавтов, 18. Подрядчик завершает демонтажные и кровельные работы, возводит внутренние перегородки, монтирует инженерные сети, сообщили в подмосковном Минстрое.



Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Здание площадью 2943,2 м² полностью обновят:
  • заменят оконные блоки;
  • возведут межкомнатные перегородки;
  • установят вентиляционные короба;
  • утеплят и покрасят стены;
  • уложат полы;
  • поставят новые двери и освещение.
Здесь также обновят пищеблок, проведут водоснабжение, канализацию, отопление и электрические сети, выполнят фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновлённого детского сада планируют в 2026 году.
Ирина Паршина

