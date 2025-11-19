В Серпухове обновляют здание дошкольного отделения СОШ №16 «Ласточка»

19 ноября 2025, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Серпухове продолжают капремонт детского сада «Ласточка» на улице Космонавтов, 18. Подрядчик завершает демонтажные и кровельные работы, возводит внутренние перегородки, монтирует инженерные сети, сообщили в подмосковном Минстрое.





Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с целями нацпроекта «Семья».



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Здание площадью 2943,2 м² полностью обновят: