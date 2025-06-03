Российский политик избил женщину на глазах её маленькой дочери
В Кирове произошёл инцидент с участием экс-заместителя председателя Заксобрания Кировской области Владислава Гукасова, который избил женщину на глазах её маленькой дочери из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Пострадавшая, 29-летняя Анастасия, находилась за рулём жёлтого Opel, когда на перекрёстке Чапаева и Комсомольской произошла стычка с водителем Mercedes с блатными номерами 001.
По предварительной информации, Гукасов, ехавший прямо, посчитал, что Анастасия подрезала его, и выскочил из машины, чтобы разобраться с ситуацией. Он начал наносить удары по кузову автомобиля женщины, а затем перешёл к рукопашной, несколько раз ударив её по голове и оскорбляя. После нападения экс-депутат быстро покинул место происшествия.
У Анастасии диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Она вызвала полицию и сообщила о случившемся.
Владислав Гукасов, 47 лет, ранее занимал пост руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Кировской области 5-го созыва. У него уже были проблемы с законом: в 2017 году он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, однако позже суд признал это объявление незаконным. Инцидент с женщиной стал очередным эпизодом в его скандальной биографии.
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