Российский политик избил женщину на глазах её маленькой дочери

03 июня 2025, 09:12

Экс-зампред Закс Кировской области Гукасов избил женщину на глазах её ребёнка

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Кирове произошёл инцидент с участием экс-заместителя председателя Заксобрания Кировской области Владислава Гукасова, который избил женщину на глазах её маленькой дочери из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Shot».