Сильное землетрясение в Турции: более 69 пострадавших и один погибший
Ночью 3 июня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8, которое случилось в 02:17 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от курортного города Мармарис, что вызвало панику среди местных жителей и туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По предварительным данным, более 69 человек получили травмы, большинство из них — в результате прыжков с высоты в попытке спастись от землетрясения. 55 пострадавших были доставлены в местные медицинские учреждения для оказания помощи. К сожалению, среди пострадавших есть жертва: 14-летняя девочка скончалась от приступа паники.
Спасатели сообщают, что разрушений в городе не зафиксировано, однако на нескольких зданиях появились серьёзные трещины. Местные власти продолжают проводить обследование инфраструктуры и обеспечивать безопасность граждан.
Граждане России, проживающие в Турции, отмечают, что землетрясение было ощутимым, однако многие из них не получили уведомлений о чрезвычайной ситуации даже с использованием местной сим-карты.
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