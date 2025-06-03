Сильное землетрясение в Турции: более 69 пострадавших и один погибший

03 июня 2025, 08:09

Фото: iStock/SteveCollender

Ночью 3 июня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8, которое случилось в 02:17 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от курортного города Мармарис, что вызвало панику среди местных жителей и туристов. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».