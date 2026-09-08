Подмосковный студент-аграрий стал призёром чемпионата России по боксу
Студент расположенного в Балашихе Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского Юрий Двали завоевал бронзу чемпионата России по боксу. Он выступал в весовой категории до 57 килограммов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Главный национальный турнир среди мужчин прошёл на «Огарёв Арене» в Саранске. За медали в 13 весовых категориях боролись 312 участников из 62 региона страны.
«В активе Двали также – титул чемпиона России среди студентов и победа на IV летней Всероссийской Универсиаде. В апреле Юрий выиграл международный турнир в Хабаровске, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Среди его достижений – победа в командном Кубке России 2022 и успешное выступление на международных соревнованиях», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в министерстве, аграрные университеты Подмосковья не только формируют профессиональные кадры для отрасли, но и создают условия для развития спорта, позволяя студентам добиваться высоких результатов.