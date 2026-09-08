Подмосковный студент-аграрий стал призёром чемпионата России по боксу

08 сентября 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Студент расположенного в Балашихе Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского Юрий Двали завоевал бронзу чемпионата России по боксу. Он выступал в весовой категории до 57 килограммов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Главный национальный турнир среди мужчин прошёл на «Огарёв Арене» в Саранске. За медали в 13 весовых категориях боролись 312 участников из 62 региона страны.

«В активе Двали также – титул чемпиона России среди студентов и победа на IV летней Всероссийской Универсиаде. В апреле Юрий выиграл международный турнир в Хабаровске, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Среди его достижений – победа в командном Кубке России 2022 и успешное выступление на международных соревнованиях», – рассказали в пресс-службе.