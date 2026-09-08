На двух переездах через ж/д пути в Подмосковье временно ограничат движение
Движение автотранспорта ограничат на железнодорожных переездах у платформы Луговая в округе Лобня и в районе деревни Криулино Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время перекрытия на объектах будут проводить дорожные работы.
«Переезд у платформы Луговая будут перекрывать с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября и в те же часы 10–11 сентября. Объехать закрытый участок можно будет через Северный обход Лобни», — говорится в сообщении.А переезд у деревни Криулино закроют с полуночи до четырёх утра 9 сентября. Автомобилистам предлагается объезжать его через деревню Субботино или по Носовихинскому шоссе.
Ранее сообщалось, что новую станцию МЦД-3 «Монумент» в Химках откроют в конце будущего года.