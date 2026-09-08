Постоялец поджёг хостел в Подольске и порезал себя ножом
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, устроившего дебош с поджогом в одном из хостелов Подольска, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл на Железнодорожной улице. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что постоялец, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, вылил в жилой комнате бензин из имевшейся у него бензопилы и поджег его, а затем стал угрожать ножом персоналу и несколько раз порезал себя.
«Правоохранителям дебошир начал активно сопротивляться и бросать в них мебелью, но его всё равно задержали», — говорится в сообщении.Задержанный оказался 38-летним ранее судимым жителем Красногорска. Его сначала отвезли в медучреждение для оказания помощи, а потом доставили в полицию.