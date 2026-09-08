Свыше 600 человек приняли участие в первом Мытищинском полумарафоне
Первый Мытищинский полумарафон состоялся в одноимённом лесопарке. Участниками спортивного праздника стали более 600 человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Любителям бега предложили дистанции для любого уровня подготовки. Самых юных спортсменов ждал детский забег на 500 метров.
«Разминку провела бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Коростылёва. На старт полумарафонской дистанции вышел легенда отечественного велоспорта Александр Попугаев. Среди участников полумарафона были ветераны спецоперации, их семьи и сотрудники Единого центра СВО вместе с талисманом – мишкой Свояром. Каждый финишёр получил памятную медаль первого Мытищинского полумарафона», – рассказали в ведомстве.
Мытищинский лесопарк, расположенный рядом с перекрёстком Олимпийского проспекта и улицы Угольной, предоставил участникам трассу с комфортным рельефом. Маршрут проходил в основном по лесной зоне с гравийными дорожками.
Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России»