Подмосковный суд дал три года колонии участнику мошеннической схемы
Члена банды телефонных мошенников 25-летнего Яна Максимова из Нижегородской области приговорили к трём годам в колонии за склонение людей оформлять банковские карты на его имя. На эти карты потом поступали деньги жертв аферистов. Приговор вынес Пушкинский суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«В декабре 2023 года Максимов разместил в специально созданном групповом чате реквизиты нескольких карт, открытых доверчивыми людьми на его имя. После этого начала действовать мошенническая схема, жертвой которой стал один из сотрудников российской космической отрасли», — говорится в сообщении.Обман начался с подложного смс-сообщения от бывшего коллеги — известного космонавта. В сообщении говорилось о необходимости связаться с руководством госкорпорации по указанному номеру. Мужчина позвонил, и собеседник, представившейся руководителем корпорации, сказал, что сервер корпорации взломан и злоумышленники получили доступ к личным данным сотрудников. Поэтому для защиты своих сбережений их надо перевести на «безопасные счета».
В результате пострадавший перечислил мошенникам более 10 миллионов рублей.
«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление «подставных» банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников — невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим — это преступление!» — заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.Он предупредил, что такая подработка грозит крупными штрафами, конфискацией имущества и длительным тюремным заключением.
К предупреждению присоединился и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.
«Участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать — это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечёт за собой соответствующее наказание», — подчеркнул Кирилл Карасёв.Отмечается, что суд в полной мере удовлетворил иск пострадавшего о возмещении вреда в размере 10 млн 163 тысяч рублей. Расследование в отношении остальных участников мошеннической схемы продолжается.