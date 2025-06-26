Подмосковный суд дал три года колонии участнику мошеннической схемы

26 июня 2025, 11:11

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Члена банды телефонных мошенников 25-летнего Яна Максимова из Нижегородской области приговорили к трём годам в колонии за склонение людей оформлять банковские карты на его имя. На эти карты потом поступали деньги жертв аферистов. Приговор вынес Пушкинский суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.







«В декабре 2023 года Максимов разместил в специально созданном групповом чате реквизиты нескольких карт, открытых доверчивыми людьми на его имя. После этого начала действовать мошенническая схема, жертвой которой стал один из сотрудников российской космической отрасли», — говорится в сообщении.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление «подставных» банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников — невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим — это преступление!» — заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать — это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечёт за собой соответствующее наказание», — подчеркнул Кирилл Карасёв.