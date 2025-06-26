На жену Аркадия Укупника подали в суд за разбитый унитаз в таунхаусе
Мосгорсуд обязал жену композитора Аркадия Укупника выплатить 300 тысяч рублей арендатору за непригодный для проживания дом. Речь идет о таунхаусе, который Наталья Укупник сдавала летом 2023 года. Об этом сообщает mk.ru.
Арендатор обнаружила много недостатков в жилье: порванные или отсутствующие оконные сетки, разбитое сиденье унитаза на третьем этаже, заклинившую дверь шкафа в спальне, неисправную электроплиту и протекающую ванну. Россиянка пожаловалась супруге артиста, но та не решила проблемы даже спустя две недели.
Женщина съехала и написала заявление после отказала вернуть деньги. Суд удовлетворил ее требования. Попытки оспорить решение оказались безуспешными.
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