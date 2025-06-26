На жену Аркадия Укупника подали в суд за разбитый унитаз в таунхаусе

26 июня 2025, 10:55

Суд обязал жену Укупника выплатить 300 000 рублей за разбитый унитаз в таунхаусе

Аркадий Укупников с женой Натальей (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Мосгорсуд обязал жену композитора Аркадия Укупника выплатить 300 тысяч рублей арендатору за непригодный для проживания дом. Речь идет о таунхаусе, который Наталья Укупник сдавала летом 2023 года. Об этом сообщает mk.ru.