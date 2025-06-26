В Воскресенке задержали курьера и двух «охранников» телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх мужчин в возрасте от 20 до 32 лет задержали полицейские Воскресенска по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой мошенников стал 73-летний житель Воскресенска. Му позвонила девушка, представилась сотрудницей Росфинмониторинга и рассказала, что мошенники скопировали его голос и таким образом получили доступ к его счетам. И чтобы сохранить сбережения, их нужно снять и задекларировать, а для этого — отдать курьеру.
«Пенсионер попался на уловку, снял в банке 1,6 млн рублей и отдал пакет с деньгами подъехавшему курьеру. После этого на курьера напали двое неизвестных, отняли переданные деньги и скрылись», — говорится в сообщении.Полицейские установили личности курьера и нападавших на него и задержали всех троих. Нападавшие объяснили, что их наняли следить за курьером, и если работодатели поймут, что он решил присвоить деньги, то отобрать их и перевести на счёт, указанный нанимателем.
Сейчас полицейские ищут остальных участников мошенничества.