В Воскресенке задержали курьера и двух «охранников» телефонных мошенников

26 июня 2025, 09:18

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх мужчин в возрасте от 20 до 32 лет задержали полицейские Воскресенска по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой мошенников стал 73-летний житель Воскресенска. Му позвонила девушка, представилась сотрудницей Росфинмониторинга и рассказала, что мошенники скопировали его голос и таким образом получили доступ к его счетам. И чтобы сохранить сбережения, их нужно снять и задекларировать, а для этого — отдать курьеру.





«Пенсионер попался на уловку, снял в банке 1,6 млн рублей и отдал пакет с деньгами подъехавшему курьеру. После этого на курьера напали двое неизвестных, отняли переданные деньги и скрылись», — говорится в сообщении.