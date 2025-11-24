Подмосковный театр в Раменском «Синяя птица» готовит премьеру по Пушкину

24 ноября 2025, 18:10

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Молодежный театр «Синяя птица» из Раменского готовит премьеру по повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Коллектив под руководством художественного руководителя и режиссера Наталии Вибе адаптировал классическое произведение под собственную труппу и авторское видение, делая постановку динамичной и современной, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Премьера спектакля состоится 13 декабря на сцене ДК «Быково» в 19:00. Вход свободный, спектакль рассчитан на зрителей в возрасте от 12 лет. Труппа обещает показать интересное сочетание классики и современных театральных находок.





«Если это прозаический текст, то я сама пишу инсценировку. Если это пьеса, то я все равно ее переделываю… герой будет «стрелять» так, как мне надо», — рассказала Наталия Вибе.

