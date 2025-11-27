Подмосковный технадзор контролирует установку лифтов в Мариуполе

27 ноября 2025, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области контролируют установку лифтов в восстановленном девятиэтажном доме в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Подрядчики устанавливают лифтовое оборудование по программе обновления лифтового хозяйства Мариуполя. Это позволит повысить комфорт и безопасность проживания жителей дома.



Ранее в здании уже выполнили большой объём работ. Строители восстановили ключевые конструктивные элементы, отремонтировали кровлю, отреставрировали фасад, заменили инженерные коммуникации, установили новые окна и двери, выполнили отделку мест общего пользования.

Фото «до»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области



«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но, с другой – имеет колоссальное значение. Он подчеркнул, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.