Подмосковный технадзор контролирует установку лифтов в Мариуполе
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области контролируют установку лифтов в восстановленном девятиэтажном доме в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Подрядчики устанавливают лифтовое оборудование по программе обновления лифтового хозяйства Мариуполя. Это позволит повысить комфорт и безопасность проживания жителей дома.
Ранее в здании уже выполнили большой объём работ. Строители восстановили ключевые конструктивные элементы, отремонтировали кровлю, отреставрировали фасад, заменили инженерные коммуникации, установили новые окна и двери, выполнили отделку мест общего пользования.
«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но, с другой – имеет колоссальное значение. Он подчеркнул, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Работы выполняет подрядная организация под руководством Фонда капремонта Московской области. Подмосковные эксперты стройконтроля регулярно выезжают на объект, оценивают ход работ, проверяют качество строительных материалов и соблюдение сроков.