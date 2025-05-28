Подмосковный теннисист Дерепаско завоевал медаль международного турнира
Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Тимофей Дерепаско на международных юниорских соревнованиях по теннису J500 Milan, выступая в парном разряде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Тимофей Дерепаско играл в паре с теннисистом из Италии Якопо Васами. По итогам соревнований этот дуэт поднялся на третью ступень пьедестала почёта. Первое место в этом разряде заняли спортсмены из Германии, а серебряную медаль завоевали представители США. Кроме того, бронзу получил также тандем спортсменов из Италии и Швеции», — говорится в сообщении.Соревнования турнира J500 Milan, известного также как Trofeo Bonfiglio, проходили в Милане с 19 по 25 мая на грунтовых кортах Tennis Club Milano Alberto Bonacossa.