Игорь Семшов: От сезона «Спартака» разочарование

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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о результатах московского «Спартака» в текущем сезоне.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда разочаровала, особенно после многообещающей концовки осенней части чемпионата.
Семшов отметил, что несмотря на успешное начало, весной «Спартак» не смог сохранить положительную динамику. Он подчеркнул, что трансферы не оправдали ожиданий: новички не смогли усилить состав, а Угальде, который был взят на конкуренцию, не справился с нагрузкой и провалил весеннюю часть сезона.
Он также упомянул о критике в адрес Ливая Гарсии, отметив, что тот старается оправдать свое приобретение. В то же время он выразил недовольство по поводу игры Угальде, который, по его словам, «просто сдался и ждет трансфера».
Семшов также сравнил «Спартак» с «Краснодаром», отметив отсутствие таких лидеров, как Кордоба. Он выделил Барко как аналог Сперцяна, но заметил, что после потери шансов на первое место аргентинец стал играть менее ярко.
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Семшов отметил, что несмотря на успешное начало, весной «Спартак» не смог сохранить положительную динамику. Он подчеркнул, что трансферы не оправдали ожиданий: новички не смогли усилить состав, а Угальде, который был взят на конкуренцию, не справился с нагрузкой и провалил весеннюю часть сезона.
«Если он не готов держать конкуренцию и стресс, надо прощаться», — заявил Семшов.
Он также упомянул о критике в адрес Ливая Гарсии, отметив, что тот старается оправдать свое приобретение. В то же время он выразил недовольство по поводу игры Угальде, который, по его словам, «просто сдался и ждет трансфера».
Семшов также сравнил «Спартак» с «Краснодаром», отметив отсутствие таких лидеров, как Кордоба. Он выделил Барко как аналог Сперцяна, но заметил, что после потери шансов на первое место аргентинец стал играть менее ярко.
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Дарья Осипова