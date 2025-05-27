Владислав Радимов: «Локомотив» оказался лучше в открытом футболе против «Акрона»

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча заключительного тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом». Об этом информирует «РБ Спорт».
«Если кратко оценивать сезон для «Локо», то они заняли то место, которое и должны были занять – по составу, по возможностям и по всему. А «Акрон» — молодцы. Думаю, приход Дзюбы им помог очень сильно. И в первую очередь, ментально они добавили очень прилично», — пояснил Радимов.
По мнению бывшего полузащитника, подобные матчи, в которых ничего не решается, можно проводить не в одно время с другими.
Матч «Акрон» — «Локомотив» завершился со счетом 4:1 в пользу москвичей.
Ранее Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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