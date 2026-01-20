Подмосковный теннисист Хачанов успешно стартовал на Australian Open
Теннисист из Московской области Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга он был сильнее американца Алекса Микельсена.
Игра закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 15-м номером. Соперники провели на корте три часа 55 минут.
В прошедшем году подмосковный теннисист проиграл Микельсену в третьем раунде Australian Open. Теперь счёт личных встреч – 2-1 в пользу Карена.
Во втором круге 29-летний россиянин сыграет с победителем встречи между хозяином кортов Кристофером О'Конеллом и Нишешем Басаваредди из США.
Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в году турнир Большого шлема. Он проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Читайте также: