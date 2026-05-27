Яна Егорян из Подмосковья завоевала золото Кубка мира по фехтованию
Представительница Московской области Яна Егорян завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу), сообщает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.
В командном первенстве Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в составе сборной России вместе с Александрой Михайловой, Алиной Михайловой и Ольгой Никитиной получила золотую медаль. В финале российские саблистки одержали волевую победу над командой Франции со счётом 45:43. Бронзу турнира взяла сборная Венгрии.
Финал начался с побед Яны Егорян и Алины Михайловой — после этого россиянки вышли вперёд. Затем инициатива перешла к француженкам, которые перед последним кругом добились преимущества в пять ударов. Александра Михайлова обыграла Тоскану Тори и сократила отставание до минимума. Однако Сара Нутча, как и в личном турнире, сумела победить Яну Егорян и снова вывела сборную Франции вперёд.
На финише Алина Михайлова обыграла Сару Бальцер и принесла команде России победу и в матче, и в турнире. Для двукратной олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы эта награда стала пятой в текущем сезоне Кубка мира.
Ранее Яна Егорян стала бронзовым призёром в личном первенстве по сабле. Этап Кубка мира по фехтованию проходит в Лиме с 19 по 27 мая 2026 года.
Читайте также: