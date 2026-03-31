Подмосковный терапевт Ерёменко посоветовал не откладывать принятие солнечных ванн

31 марта 2026, 22:13

Восполнение дефицита витамина D не стоит откладывать в долгий ящик. Уже сейчас нужно использовать любую возможность для коротких солнечных ванн, посоветовал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Ерёменко.





Как отметил медик, организм после зимы ещё работает в режиме экономии. Сказывается дефицит витамина D, накопленный за долгие пасмурные месяцы.

«Это не просто витамин, а стероидный гормон, который влияет на работу каждой клетки нашего организма. Он отвечает не только за усвоение кальция и крепость костей, но и за функционирование иммунной системы, защиту от респираторных вирусов. Витамин также напрямую связан с выработкой серотонина – «гормона радости». Поэтому, когда солнца мало, мы чувствуем упадок сил и склонность к депрессии», – объяснил Ерёменко, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Однако длительное пребывание на солнце может привести к ожогам и преждевременному старению кожи. Поэтому, несмотря на пользу солнечных лучей, нельзя забывать о защите. Стоит использовать крем с SPF. Даже если вы не планируете долго находиться под солнцем, такое средство минимизирует риски и сохранит кожу здоровой», – подчеркнул Иван Ерёменко.