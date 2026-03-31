С начала года мобильные комплексы 2200 раз выехали в отдалённые районы Подмосковья
В Московской области с начала года около 2200 выездов совершили мобильные комплексы. Их используют для повышения доступности медицинской помощи в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ходе таких выездов пациенты могут получить консультацию специалиста и пройти медобследование в шаговой доступности от места проживания.
«Пациентам доступны консультации специалистов, в том числе узкопрофильных, а также первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. С начала года было совершено почти 2200 таких выездов. Медицинскую помощь получили более 50 000 человек», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.График выездов мобильных комплексов формируется в соответствии с потребностями населённого пункта. Найти его можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях. Предварительная запись для обследования не нужна. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.