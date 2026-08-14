Подмосковный терапевт Лоиков назвал самые частые ошибки при измерении давления

14 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Артериальное давление – величина очень чувствительная. Можно увидеть на тонометре показание 150/95, а через пять минут снова нажать кнопку и зафиксировать уже 130/80.





О том, как получить действительно точные цифры, рассказал врач‑терапевт Центра здоровья Мытищинской областной клинической больницы Сергей Лоиков.

«Многие думают, что достаточно просто сесть и надеть манжету, но давление очень чувствительно. На него влияет буквально всё: чашка кофе, быстрый подъём по лестнице и даже переполненный мочевой пузырь. Поэтому за 30-60 минут до измерения не пейте кофе, крепкий чай, энергетики; не курите; избегайте интенсивных нагрузок; постарайтесь не переедать. Непосредственно перед замером сходите в туалет, затем посидите спокойно 5-10 минут и подышите ровно, чтобы пульс успел прийти в норму», – сказал врач.

«Необходимо сидеть правильно. Спина должна опираться на спинку стула, ноги стоять на полу, рука – свободно лежать на столе ладонью вверх. Середина манжеты должна быть строго на уровне сердца. Если рука будет выше или ниже, прибор покажет неверные цифры. Важный нюанс: измеряйте давление на голой руке, а не поверх рукава. Подберите правильный размер манжеты. Кроме того, во время измерения нельзя разговаривать и двигаться», – подчеркнул доктор Лоиков.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Оптимальный алгоритм такой: сделайте первый замер, подождите одну-две минуты и повторите измерение. При необходимости сделайте третий замер через ещё одну-две минуты. За ориентир берите среднее значение второго и третьего замеров – они самые достоверные», – сказал терапевт.