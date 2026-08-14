Подмосковный терапевт Лоиков назвал самые частые ошибки при измерении давления
Артериальное давление – величина очень чувствительная. Можно увидеть на тонометре показание 150/95, а через пять минут снова нажать кнопку и зафиксировать уже 130/80.
О том, как получить действительно точные цифры, рассказал врач‑терапевт Центра здоровья Мытищинской областной клинической больницы Сергей Лоиков.
«Многие думают, что достаточно просто сесть и надеть манжету, но давление очень чувствительно. На него влияет буквально всё: чашка кофе, быстрый подъём по лестнице и даже переполненный мочевой пузырь. Поэтому за 30-60 минут до измерения не пейте кофе, крепкий чай, энергетики; не курите; избегайте интенсивных нагрузок; постарайтесь не переедать. Непосредственно перед замером сходите в туалет, затем посидите спокойно 5-10 минут и подышите ровно, чтобы пульс успел прийти в норму», – сказал врач.Самой частой ошибкой он назвал измерение давление на ходу, между делом. Между тем нужно создать условия покоя.
«Необходимо сидеть правильно. Спина должна опираться на спинку стула, ноги стоять на полу, рука – свободно лежать на столе ладонью вверх. Середина манжеты должна быть строго на уровне сердца. Если рука будет выше или ниже, прибор покажет неверные цифры. Важный нюанс: измеряйте давление на голой руке, а не поверх рукава. Подберите правильный размер манжеты. Кроме того, во время измерения нельзя разговаривать и двигаться», – подчеркнул доктор Лоиков.
Он отметил, что первый замер почти всегда бывает выше, поэтому одного измерения недостаточно.
«Оптимальный алгоритм такой: сделайте первый замер, подождите одну-две минуты и повторите измерение. При необходимости сделайте третий замер через ещё одну-две минуты. За ориентир берите среднее значение второго и третьего замеров – они самые достоверные», – сказал терапевт.Он также перечислил ситуации, когда консультация врача обязательна. Это давление стабильно выше 135/85 мм рт. ст. при домашних измерениях; частые эпизоды повышения давления, особенно с головной болью, головокружением, тошнотой, «мушками» перед глазами; резкие перепады давления, а также эпизоды пониженного давления (ниже 90/60), если они вызывают обмороки или слабость.