Подмосковный терапевт назвал главную ошибку при использовании кондиционера

20 мая 2026, 14:52

Жара в Подмосковье бьёт рекорды, и спасением для многих становится кондиционер. Однако его применение часто оборачивается насморком, болью в горле и даже мышечными спазмами. Врач-терапевт Красногорской больницы Иван Ерёменко рассказал, как наслаждаться прохладой и при этом не заболеть.





Главная ошибка, по словам специалиста, пытаться мгновенно превратить жару в мороз.

«Температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не меньше +22°C. Резкие перепады увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», – предупредил Ерёменко.

«Кроме того, кондиционеры сильно сушат воздух, снижая влажность до 20-30%, что раздражает слизистые носа и горла. Для поддержания комфортной влажности в 40-60% лучше использовать увлажнитель воздуха или ставить открытые сосуды с водой», – посоветовал врач.