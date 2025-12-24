В Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов
Свыше 76 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области в текущем году. Это на 15,77 тонны больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Донорское движение в регионе активно развивается. Людей, готовых безвозмездно сдавать кровь и её компоненты, становится всё больше», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Донацию можно сделать Московском областном центре крови: приём там ведётся семь дней в неделю с 8 утра до 14:00. Адрес учреждения: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Предварительная запись не нужна. Кроме того, доноров ждут в окружных отделениях Службы крови. Их адреса и время работы размещены на сайте donormo.ru.