В Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов

24 декабря 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 76 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области в текущем году. Это на 15,77 тонны больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорское движение в регионе активно развивается. Людей, готовых безвозмездно сдавать кровь и её компоненты, становится всё больше», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.