Подмосковный терапевт рассказала, когда синяк может оказаться тревожным сигналом

09 сентября 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Среднее время заживления синяка, полученного при травме, составляет примерно 14 дней, независимо от того, лечить его или нет. Но не все синяки одинаково безобидны, предупредила заведующая терапевтическим отделением Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова Светлана Казакова.





Синяк, а точнее гематома, образуется из-за разрыва сосудов и скопления крови в мягких тканях. В большинстве случаев это рядовое бытовое явление.

«Однако в течение первых пяти дней после появления синяка за ним лучше понаблюдать. Под заурядной гематомой может маскироваться повреждение связок, внутренних органов, скрытый перелом. Если синяк увеличивается в размерах, сопровождается болью и отёком, появляется онемение и ограничение в подвижности, лучше показаться специалисту для исключения нарушений целостности органов», – посоветовала врач.

«При этом они представляют собой не единичную гематому, а россыпь; сохраняются на теле больше трех недель; могут сопровождаться быстрой утомляемостью и другими непонятными симптомами. В этих случаях разумно обратиться к врачу. Спонтанное образование гематом может указывать на анемию, дефицит определённых витаминов, проблему с сосудами и внутренними органами», – пояснила Казакова.