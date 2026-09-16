Представители омбудсмена Подмосковья будут проверять избирательные участки

16 сентября 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Сотрудники службы уполномоченного по правам человека в Московской области во время голосования будут посещать разные избирательные участки и проверять их соответствие закону о выборах. Об этом сообщила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская на заседании контрольно-ревизионной службы при Мособлизбиркоме, сообщает её пресс-служба.





Заседание было посвящено готовности избирательных комиссий к выборам.





«Во все дни голосования мы будем посещать избирательные участки, различные социальные, а также пенитенциарные учреждения. Наши члены Молодежного совета в составе мониторинговых групп проверят доступность участков для маломобильных граждан. Будем делать все необходимое, чтобы выборы прошли спокойно, и чтобы люди могли доверять этому процессу», — сказала Фаевская.