В Москве пройдет музыкальная акция «Музыка Победы»
26 сентября в Москве состоится музыкальная акция «Музыка Победы», которую организует Музей Победы при поддержке оргкомитета XXIV Международного конкурса «Виват, Баян!». Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и пройдет в Парке Победы в рамках конкурса, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главными событиями акции станут попытки установить два рекорда России. Участники сформируют самое массовое шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов, а также одновременно исполнят на этих инструментах Гимн Российской Федерации и любимую песню маршала — «Валенки».
К акции приглашают руководителей и участников клубных формирований, аккомпаниаторов культурно-досуговых учреждений, учащихся и преподавателей музыкальных школ и школ искусств, а также студентов колледжей и вузов региона.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Для участников также доступны чат в MAX, группа в Telegram и папка с треками и нотами. Место проведения — площадь Победителей у колоннады Музея Победы, станция метро «Парк Победы».
Сбор участников начнется в 11:00, шествие — в 14:00.
Читайте также: