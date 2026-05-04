Подмосковный травматолог назвал самое опасное место для детей в майские праздники
Майские праздники – время семейных выездов на природу и активного отдыха. Однако в этот период растёт риск детского травматизма, предупредил главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.
Врач рассказал, как безопасно провести выходные с ребёнком.
«Избегайте опасных зон – стройплощадок, заброшенных зданий, крутых склонов у водоёмов. Выбирайте оборудованные детские площадки и парки. Заранее обсудите с ребёнком, где он может играть, куда нельзя ходить и что делать, если он потерялся. Собираясь на прогулку, позаботьтесь о подходящей обуви и одежде для ребёнка. Обувь должна быть удобной и нескользящей, а одежда – не стеснять движений и соответствовать погоде», – пояснил Григорьев, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Самым опасным местом для детей он назвал проезжую часть. Родители не должны забывать напоминать детям правила дорожного поведения, а главное – строго запретить кататься на велосипеде и самокатах по автодорогам. При катании нужно надевать шлем, налокотники и наколенники, а на пешеходном переходе – обязательно спешиться
Медик посоветовал обратить внимание и на домашний травматизм. Это падения со стульев, диванов, лестниц, а также ожоги, порезы, удушье, поражение электротоком, проглатывание мелких предметов.
«Нужно постоянно следить, чтобы мелкие и опасные предметы были вне зоны доступа детей. Если ребёнок проглотил или вдохнул инородное тело, не надо пытаться извлечь его самостоятельно. Лучше немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше это будет сделано, тем ниже риск развития осложнений», – подчеркнул специалист.В случае травмы следует оценить её тяжесть. В одних случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, в других необходимо вызвать скорую.
«Советую не успокаивать ребёнка сладким или другой едой. Если потребуется хирургическое вмешательство под наркозом, до этого должно будет пройти не менее пяти «голодных» часов», – дополнил Григорьев.По словам врача, лучшая профилактика детского травматизма – родительский контроль.