Видновские врачи за 107 дней выходили недоношенную малышку весом 490 граммов

04 мая 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра спасли недоношенную новорождённую весом всего 490 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику на 24-й неделе беременности экстренно доставили будущую маму с артериальной гипертензией – стойким повышенным давлением, а также гестационным пиелонефритом – инфекционным заболеванием почек. После кесарева сечения на свет появилась девочка с экстремально низкой массой тела 490 граммов и ростом 27 сантиметров.

«Ребёнок долго находился в тяжёлом состоянии. Его около двух месяцев в отделении реанимации выхаживали анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Младенец был стабилизирован и переведён в отделение патологии новорождённых, где находился на кислородной поддержке. Его долгое время кормили через зонд», – рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Как только состояние нашей крошечной пациентки улучшилось, мы исключили кислородную зависимость, ушли от зондового кормления. Ребёнок научился самостоятельно сосать из бутылочки. Сейчас по всем показателям девочка здорова. Её осмотрели невролог и офтальмолог, проведено УЗИ всех органов, взяты анализы», – отметила Кузьминова.