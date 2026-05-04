В Подмосковье с начала года благодаря ЭКО родились 400 младенцев
400 детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения, появились на свет в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Процедура ЭКО проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
«Благодаря современным технологиям женщины, у которых не получалось забеременеть самостоятельно, могут стать матерями. Всего с начала 2026 года в Подмосковье с помощью ЭКО родились 400 детей», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.В ведомстве отметили, что для проведения экстракорпорального оплодотворения по ОМС необходимо оформить квоту. Подробная инструкция о том, как это сделать, а также перечень необходимых документов размещены по ссылке.