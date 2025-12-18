Подмосковный травматолог перечислил правила безопасного катания на коньках

18 декабря 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Одно из самых популярных зимних развлечений – катание на коньках. Как обезопасить ребёнка от травм во время этого занятия, рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.





Прежде всего, он предостерёг от катания на водоёме. Оно всегда должно проходить на льду, который прошёл надлежащую проверку.

«Помимо этого, подберите ребёнку специальные средства защиты – наколенники и шлем, а посещением катка проверьте исправность коньков. Подбирайте коньки по размеру ноги. На льду нужно быть предельно внимательным, поскольку на нём могут быть трещины и выбоины. Если падения не удалось избежать, нужно не лежать, а постараться как можно скорее подняться и отойти в сторону, чтобы избежать столкновения с другими катающимися», – сказал Григорьев.