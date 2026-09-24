Подмосковный травматолог призвала родителей не допускать выгорания юных спортсменов
Спорт, в том числе детский, связан с риском получить травму. Чаще всего травмы возникают из‑за нарушения правил безопасности или отклонений от грамотной схемы тренировок.
Поэтому важно следовать технике безопасности и рекомендациям тренера, заявила заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
«Если тренировочный процесс выстроен неправильно, например, ребёнок фокусируется исключительно на узкоспециализированных нагрузках в своём виде спорта, это может привести к чрезмерной нагрузке на отдельные участки тела. Иногда дело доходит до стрессовых переломов. В нашей больнице нередко сталкиваются с такими случаями. Нагрузку нужно распределять сбалансированно. Только полноценное, разностороннее развитие организма и опорно‑двигательного аппарата предотвращает повреждения соединительных тканей, мышц и костей», – отметила врач.По её словам, спорт становится источником стресса, когда ребёнок нацелен только на высокие достижения. Его душевное здоровье важнее любых побед.
«Юному спортсмену надо выделять время на отдых. Хорошими вариантами расслабления станут прогулки, чтение, прослушивание музыки. Кроме того, критически важны чёткий режим дня и качественный сон. Дефицит необходимых питательных веществ способен заметно ухудшить самочувствие и отразиться на его спортивных показателях ребёнка. Как известно, питание напрямую влияет на состояние организма. Поэтому рацион спортсмена должен быть полноценным и разнообразным», – добавила Григорьева.Она попросила родителей быть внимательнее к своему ребёнку-спортсмену. Если он жалуется на дискомфорт или боль, нужно немедленно проконсультироваться со специалистом.