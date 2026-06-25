В больницах Подмосковья запустили 11 новых единиц тяжёлого медоборудования
11 новых единиц тяжёлого медицинского оборудования запустили в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Больницы региона получили, в частности, пять компьютерных томографов, четыре аппарата МРТ, рентген и флюорограф.
«Общая стоимость оборудования составила свыше 1,4 млрд рублей. Современная техника делает диагностику жителей региона более доступной и качественной», — говорится в сообщении.Тяжёлое оборудование получили больницы в Люберцах, Ступине, Королёве, Мытищах, Чехове, Коломне и Реутове, а также МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Закупка современной медицинской техники в Подмосковье ведётся по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».