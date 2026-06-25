В больницах Подмосковья запустили 11 новых единиц тяжёлого медоборудования

25 июня 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

11 новых единиц тяжёлого медицинского оборудования запустили в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Больницы региона получили, в частности, пять компьютерных томографов, четыре аппарата МРТ, рентген и флюорограф.





«Общая стоимость оборудования составила свыше 1,4 млрд рублей. Современная техника делает диагностику жителей региона более доступной и качественной», — говорится в сообщении.