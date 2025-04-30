Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с грыжей спинного мозга

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На третий день после рождения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля был доставлен мальчик с редкой врождённой патологией — грыжевым образованием в области позвоночника. Проведённое МРТ выявило диагноз «менингомиелоцеле» — это форма врождённой спинномозговой грыжи, при которой происходит выпячивание спинного мозга и его оболочек через дефект в позвоночнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сперва мы убедились, что спинной мозг зафиксирован к куполу грыжи. После аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала. Операция длилась 2 часа и прошла успешно, без осложнений», — сообщил заведующий отделением нейрохирургии Аслан Текоев.
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Дайана Хусинова