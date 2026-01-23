В школах Подмосковья за год провели более 300 уроков по электробезопасности

23 января 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компании «Россети — Московский регион» и «Мособлэнерго» провели в образовательных учреждениях Подмосковья в 2025 году более 300 уроков по энергобезопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Занятия «Доброе электричество — детям» от Россетей посетили более двух с половиной тысяч ребят, в интерактивные уроки «Электричество — не игрушка!» от Мособлэнерго — свыше четырёх с половиной тысяч школьников.





«Ребятам объяснили, как правильно обращаться с электричеством в быту, а также почему нельзя заходить на территорию трансформаторных подстанций и забираться на опоры ЛЭП», — говорится в сообщении.