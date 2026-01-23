В Люберцах суд избрал меру пресечения обвинённым в грабеже подросткам
Люберецкий городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения двум обвиняемым в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище с применением насилия.
Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемых под стражу, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
По версии следствия, 9 ноября прошлого года группа подростков незаконно проникла в жилище 51-летнего местного жителя, применив к нему насилие. У потерпевшего похитили мобильный телефон и 27 000 рублей. При этом днём ранее они нанесли мужчине побои, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
В итоге суд не стал заключать подростков под стражу, а избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца.
